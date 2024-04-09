رمضان عبد المعز: الفرحة في العيد عبادة وطاعة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن من العبادة في العيد، الفرح والبهجة والسرور، فالفرح طاعة، مستشهدا بقوله تعالى:" قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

أضاف عبد المعز خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، يحرم صوم يوم العيد فهو يوم الفرح والبهجة والسرور وإعلان الخير وإفشاء السلام، يوم يُلبس فيه أحسن وأجمل الثياب ويغتسل ويخرج من بيته إلى المصلى، حتى السيدات اللى عندها العذر الشهرى متصليش لكن تشهد الخير".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.