عمرو الوردانى: التصوف قديم وفى صميم الشخصية المصرية

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصحاب التدين الكمي، اختزلوا مفهوم "البدع"، لأنهم يريدون منع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف في مصر.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف في مصر يوصف بأنه قديم وفي صميم الشخصية المصرية.

ونوه إلى أن الذي يستنكر مسمى ومفهوم "التصوف" يريد أن يأتي بنمط تدين جديد لا علاقة له بنمط التدين الذي جرى عليه المصريون وكون لديهم قلبًا مطئنًا راضيًا.

وتابع أن التصوف علم وسلوك وطرق مُسندة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلوم أتت للحفاظ على الحقائق والمعاني، ولهذا "فالعلماء ورثة الأنبياء".

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.