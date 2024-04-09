خبير علاقات دولية: فوز ترامب بالانتخابات سيقلل الدعم العسكرى لأوكرانيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الأزمة الروسية وكيفية التعامل معها إحدى الأورواق المهمة في الانتخابيات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": إننا نرى التمسك الأمريكي بدعم أوكرانيا من أجل التضييق على روسيا، وهو توجه عدد كبير من الدول الغربية.

وتابع أن الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" يرى أن روسيا خصم وعدو، ولكن دونالد ترامب كان يسعى دائمًا لتحسين العلاقات الخارجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

ويعتقد خبير العلاقات الدولية أنه حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات فإنه سيقلل الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدًا أن جو بايدن، الرئيس الحالي، يواجه انتقادات بسبب الدعم غير المحدود لأوكرانيا وإسرائيل.