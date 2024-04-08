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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الحرازين: نتنياهو يريد أن يخفف الكثافة السكانية فى مدينة رفح الفلسطينية للتضييق على حماس

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن بنيامين نتنياهو، يريد أن يخفف الكثافة السكانية في مدينة رفح الفلسطينية، من خلال عودة مجموعة كبيرة من السكان المدنيين إلى مناطق الوسط، من أجل تنفيذ مخطط العملية العسكرية.

وأشار "الحرازين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الهدف من رغبة استمرار الضغط من قبل حماس لعودة السكان إلى الشمال، من أجل عدم فرض السيطرة من قبل الحكومة الإسرائيلية على القطاع.

ونوه أن إسرائيل ترفض عودة السكان للشمال، من أجل استمرار فرض سيطرتها على مناطق الشمال، وتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية في مناطق الجنوب.

وتابع أن حماس تريد أن تعيد تشغيل جهازها الإداري في القطاع، وهذا يعتبر هزيمة لإسرائيل ونتنياهو الذي دمر أكثر من 80% من مباني القطاع، بل وخلف أكثر من 100 ألف مصاب وشهيد في حربه لقطاع غزة.

جهاد الحرازين نتنياهو رفح الفلسطينية حماس القاهرة الإخبارية

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