"شخبطة روئه".. بنت الشرقية التي جمعت بين دراسة اللغة العربية والفن

يعتبر الرسم من الهوايات المفضلة لدى الكثيرين، حيث أنه يساهم في إظهار المشاعر الطيبة، كما يساعد في إخراج الطاقة السلبية.

إسراء ياسر العطار، الشهيرة بـ"روئه" والبالغة من العمر 23 عاما، استطاعت أن تكتشف موهبتها في عالم الرسم، حيث بدأت بـ"شخبطة على ورق" وأنتهت بتصميم الأزياء.

قالت "العطار"، خريجة جامعة الأزهر قسم اللغة العربية بالزقازيق، خلال حوارها لـ"الدستور" إنها تحمل في قلبها شغفًا لا يعد ولا يحصى، خاصة في مجال الفن والتصميم. منذ الصغر، حيث كانت تميل إلى الرسم، ولكن ليس مجرد "شخبطة" عابرة على الورق، بل كانت ترسم عوالمًا خيالية، تجسد فيها أحلامها وأفكارها، فقد تطورت موهبتها مع مرور الوقت، وبدأت تستكشف مجالات أخرى.

لم تكتفِ بالرسم فحسب، بل انطلقت في رحلة استكشاف عالم الموضة والأزياء، أصبحت إسراء مبدعة في تصميم الملابس، وكان لديها نظرة فنية مميزة، حيث جمعت بين الألوان والأقمشة ببراعة، وتخلق قطعًا فريدة تعكس شخصيتها ورؤيتها الخاصة.

ونوهت أن حلم حياتها هو أن تفتح معارض خاصة بها، تعرض فيها تصاميمها الخاصة، حيث ترغب في أن تكون مكانًا يجمع بين الفن والموضة، حيث يأتي الناس ليروا ويشتروا قطعًا فريدة من نوعها، وتريد أن تكون مصدر إلهام للآخرين، وأن تنفذ تصاميمها الجريئة والمبتكرة.