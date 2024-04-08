حياة كريمة تكافئ مُسنة بمبلغ مالى كبير لتربية أولادها الأيتام

سلط برنامج "حياة كريمة" في حلقة اليوم الضوء، علي مُسنة، فبمجرد النظر لها تري الطيبة والخير والبركة، ترتدي "عباية" سوداء، ممسكة بحقيبة صغيرة، حيث التقى الإعلامي أيمن مصطفى، بها حيث أكدت أنها تعمل من أجل تربية أولادها الأيتام.

قالت السيدة خلال حوارها مع الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية dmc: "أنا الحمد لله ربنا بيراضيني، وبيرزقني، ونفسي ربنا يسترها عليا وعلى أولادي، عشان أعرف أجيبلهم كل اللي هما عايزينه ومتحوجش لحد، لأني دلوقتي مش قادرة أجيبلهم حاجة".

أعطى أيمن مصطفى للسيدة، 500 جنيه مساعدة لها، حتى قابلت طفل صغير والداه متوفيان ولا يقدر على توفير احتياجاته، فأعطته 100 جنيه من المبلغ التي حصلت عليه قائلة: "أنت زي ابني، ربنا رزقني الحمدلله وكمل تعليم أوعى تسيبه، ربنا هيرزقك طالما أنت بتسعى.. والغلبان يحس بالغلبان اللي زيه".

عاد بعد ذلك الإعلامي أيمن مصطفى، ومنحها ميدالية أبطال حياة كريمة، بالإضافة إلى مبلغ مالي لكي يساعدها على توفير احتياجاتها هي وأولادها، حيث أعربت عن سعادتها قائلة: "الحمد لله يا رب دي حتى الميدالية كفاية عليا، أنت يا بختك من الخير اللي بتعمله ده، أنت ربنا بيحبك".