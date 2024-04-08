الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية السوري: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

قال فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة دون أن يميز بين طفل أو امرأة.

وأضاف "المقداد"، أن الولايات المتحدة تقدم دعما مستمرا للاحتلال يساعد إسرائيل على مواصلة مجازرها في قطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية السوري، من المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقًا لمؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية الإيراني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وزير الخارجية السوري القنصلية الإيرانية الهجوم الاسرائيلي الولايات المتحدة قطاع غزة

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