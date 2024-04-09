قصواء الخلالى تسلط الضوء على باب الصمت بـ"الرسالة القيشيرية"

سلطت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مملكة الدراويش" والمُذاع على فضائية الحياة، الضوء على الصمت في رسالة "الإمام القشيري".

قالت الخلالي، إن الإمام "القشيري" كتب في المرجع الكبير "الرسالة القشيرية" بابًا عن الصمت، ذكر فيه نقلًا عن أستاذه الإمام الدقاق قوله الشائع "من سكت عن الحق شيطان أخرس"، كما نقل في رواية أخرى قولا عظيما هو "تكلمت فأحسنت، وبقي أن تسكت فتُحسن".

وأضافت أن القشيري في رسالته قال رأيت الْكَلام يزين الفتى، والصمت خير لمن قَدْ صمت فكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود أَن لو سكت.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي"، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.