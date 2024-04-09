الثلاثاء 09 أبريل 2024
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توك شو

عمرو الوردانى: "خمسة وخميسة" تعبير مصرى مبتكر عن سنة رسول الله (فيديو)

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التدين المصري أحد حصون التدين للمسلمين جميعًا، لأن الشخصية المصرية تتميز بأنها لا تضيق بأي ثقافة ومن ثم قادرة على الابتكار.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، أن "خمسة وخميسة" تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله، وليس عن الشرك وهي تعني "الخمس آيات" لسورة الفلق، بالإضافة إلى سورة الناس التي يتعوذ بهما الإنسان من الحسد.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

 

عمرو الورداني خمسة وخميسة مملكة الدراويش قناة الحياة قصواء الخلالي

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