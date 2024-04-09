عمرو الوردانى: التصوف أغرق مصر فى أنوار الله

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل العبادات الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله، هي عبادات تحقق قيم العبادة والعمران والتزكية.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف أغرق مصر في أنوار الله.

وأشار إلى أن مصر دأب فيها التصوف، حتى صار بمفردات الحياة فأظهر جمالها، بل وأصبح من العادات الإصيلة لمصر، فالتصوف ساهم في إبراز مفاهيم الجمال.

ونوه إلى أن مفهوم البدعة هو التطبيق العملي لفكرة التكفير، كما أن المصريين في صلاة التروايح عملوا بسنة سيدنا عمر بن الخطاب، فعن قول عمر لما رأى الناس اجتمعوا على صلاة التراويح بأمره، كان الناس في عهد النبي ﷺ يصلون فرادى، وجماعات، فصلى بهم النبي ﷺ ليال، وجمعهم، صلى بهم قيامًا -عليه الصلاة والسلام- ثلاث ليال، ثم ترك ذلك، وقال: إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل وكان شفيقًا على أمته، عليه الصلاة والسلام.