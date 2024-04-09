الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عمرو الوردانى: "الدرويش" هو الذى يتلذذ بأنه مملوك لله

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم كلمة "درويش" غير عربية، وهي تعني "الفقير إلى الله، والافتقار إلى الله ركن من أركان قلب العبد، ولذلك يسمى "الصوفية"، أنفسهم بالفقراء، عملًا بقوله تعالى "أنتم الفقراء إلى الله".

وأضاف "الورداني" خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن "الدرويش" هو الذي يتلذذ بأنه مملوك لله، ومملكة الدراويش"، هي مكان الله سبحانه وتعالى للفقراء إلى الله، وهو مفهوم مركزي في حياة الناس.

وأوضح "الورداني"، أن المصريين يواصلون حياتهم بالرضا، وهم "الدراويش"، الحقيقيون، والذين نجدهم في كل موقع ونطلب منهم الدعاء، فعلينا أن نتبنى مفهوم "الدرويش المعلم" الذي يعلمنا الافتقار إلى الله والتهييم بحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

عمرو الورداني الدرويش مملكة الدراويش قناة الحياة الصوفية

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