عمرو الوردانى يكشف سمات "أهل الله"

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علامة تدين الإنسان، هي "الطيبة"، أو كما وصفها رسول الله، "سهل هين لين"، وكل هذا من صفات الشخص المتصوف.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن من أهم سمات "أهل الله"، أنهم لا يؤجلون جمال العيش مع الله سبحانه وتعالى إلى ما بعد الموت.

وأشار إلى أن "أهل الله"، لا يرون إلا الله في أنفسهم فيرون أنفسهم لا شيء، ولا يرون إلا الله في الناس، وهذ أقصى درجات الصفاء مع الله.

وأكد أننا لا نرفض أصحاب التدين الكمي ولكن لا نقبل أفعالهم، لأن أفكارهم فاسدة وشيطانية وطبقية، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية.