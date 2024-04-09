الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مملكة الدراويش.. يبرز جمال مسجد وضريح مسجد عمر بن الفارض

مملكة الدراويش
مملكة الدراويش

سلط برنامج "مملكة الدروايش" الضوء، في حلقة اليوم والمذاع على فضائية "الحياة"، على أحد مساجد مصر القديمة، وهو مسجد عمر بن الفارض، هو أحد المساجد التي أنشئت في عصر الدولة الأيوبية في مصر، يقع المسجد بالقرب من جامع الشيخ شاهين الخلوتى.

يرجع تسميته بابن الفارض إلى والده الذى كان يعمل فارضا، وهو الذى يكتب فروض النساء على الرجال، فغلب على والده لقب الفارض وعرف ابنه بابن الفارض.

توفى بن الفارض في العام 632 ميلاديا، ودفن بسفح المقطم بجوار شيخه محمد البقال، ويقع المسجد بمنطقة الإباجية، وقد قام السلطان الظاهر برقوق ببناء قبة أعلى القبر، وتعرف المنطقة التي تضم مسجده بمقابر سيدي عمر.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

مملكة الدروايش مسجد عمر بن الفارض محمد البقال الشيخ شاهين الخلوتى المقطم الحياة

مواد متعلقة

عمرو الوردانى: "الدرويش" هو الذى يتلذذ بأنه مملوك لله

عمرو الوردانى يكشف سمات "أهل الله"

عمرو الوردانى: "خمسة وخميسة" تعبير مصرى مبتكر عن سنة رسول الله (فيديو)

"واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحرام".. عمرو الوردانى يكشف أنواع البدع

عمرو الوردانى: التصوف أغرق مصر فى أنوار الله

عمرو الوردانى: التصوف قديم وفى صميم الشخصية المصرية

قصواء الخلالى تسلط الضوء على باب الصمت بـ"الرسالة القيشيرية"

خبير علاقات دولية: فوز ترامب بالانتخابات سيقلل الدعم العسكرى لأوكرانيا

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"طاهر" يحدز مسئولى الزمالك من كارثة تهدد مركز حراسة المرمى (صورة)

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب