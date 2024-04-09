مملكة الدراويش.. يبرز جمال مسجد وضريح مسجد عمر بن الفارض

سلط برنامج "مملكة الدروايش" الضوء، في حلقة اليوم والمذاع على فضائية "الحياة"، على أحد مساجد مصر القديمة، وهو مسجد عمر بن الفارض، هو أحد المساجد التي أنشئت في عصر الدولة الأيوبية في مصر، يقع المسجد بالقرب من جامع الشيخ شاهين الخلوتى.

يرجع تسميته بابن الفارض إلى والده الذى كان يعمل فارضا، وهو الذى يكتب فروض النساء على الرجال، فغلب على والده لقب الفارض وعرف ابنه بابن الفارض.

توفى بن الفارض في العام 632 ميلاديا، ودفن بسفح المقطم بجوار شيخه محمد البقال، ويقع المسجد بمنطقة الإباجية، وقد قام السلطان الظاهر برقوق ببناء قبة أعلى القبر، وتعرف المنطقة التي تضم مسجده بمقابر سيدي عمر.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.