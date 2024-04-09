الثلاثاء 09 أبريل 2024
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"لعلهم يفقهون".. رمضان عبد المعز يوضح أهمية عبادة زكاة الفطر؟

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، أهمية زكاة الفطر، حيث أكد أنها عبادة من العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في شهر رمضان المبارك. 

تُشرع زكاة الفطر للصائمين بهدف تطهير النفس من أدران الشح وتنقيتها، وتطهير الصائم من ما قد يؤثر فيه من اللغو والرفث، كما تأتي زكاة الفطر كمواساة للفقراء والمساكين، وتعبيرًا عن شكر العبد لنعمة الله تعالى على إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

أحكام زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر على كل مسلم، حيث يُخرج مبلغ معين من الطعام أو النقود قبل صلاة عيد الفطر، وتُوزع زكاة الفطر على الفقراء والمساكين لمساعدتهم في يوم العيد.

نوه "عبد المعز"، أن زكاة الفطر، تساهم في مساعدة الفقراء والمساكين بسد حاجاتهم وإطعامهم، كما أنها تحقق الكفاية للمحتاجين في يوم العيد، مما يغنيهم عن السؤال والتطواف للحصول على الكفاية.

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