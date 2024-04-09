الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

موعد اعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 14

مسلسل بدون سابق انذار
مسلسل بدون سابق انذار

ينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والتي حققت نجاحا باهرًا منذ بداية عرضه ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد اعادة الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ آسر ياسين الحلقة 14 في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وتعرض الحلقة الثانية عشر من المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويعرض على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مروان وليلى يبحثان عن عمر بعد هروبه من المستشفى

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل احداث الحلقة 14

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة حيث استطاع مروان وليلى إيجاد عمر بعد هرب من المستشفى بعد أن اكتشف أنه ليس ابنهم وأنهم يبحثون عن أسرته.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة الـ15 من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة 

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الأخيرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مروان وليلى يجدان عمر

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مروان وليلى يبحثان عن عمر بعد هروبه من المستشفى

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