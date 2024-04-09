مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30.. شركة يحيى شاكر تحاول هدم المنزل

يتصدر السؤال عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30 كافة محركات البحث حاليا لرغبة الجماهير في معرفة نهاية الأحداث حيث يعرض المسلسل على شاشة قناة dmc دراما خلال شهر رمضان 2024 وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30.. شركة يحيى شاكر تحاول هدم منزل خالد النبوي

تشهد أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30.. محاولة شركة يحيى شاكر هدم منزل خالد النبوي ولك عقب مطالبة عائلة مختار أبو المجد “خالد النبوي”، بإخلاء بالمنزل لبدء عملية الهدم بعد عقد بيع المزور.

ورفض مختار أبو المجد وعائلته إخلاء المنزل، ذلك الأمر الذي عطل قرار الهدم لوجود أشخاص بداخل المنزل والذي يسبب جريمة إذا تم الهدم بوجود عائلة مختار أبو المجد.

كما تمت خطوبة مديحة "نشوى مصطفى" شقيقة مختار أبو المجد "خالد النبوي" على خال أبنائه محمود حافظ بموافقة الجدة “سناء” والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب.

كما شهدت الحلقة مطالبة كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز” طليقته مي "حلا شيحا" بحضانة ابنتهم حبيبة، نظرًا لتواجده في منزل رجل غريب وهو مختار أبو المجد.

وقررت مي ترك منزل مختار أبو المجد، بسبب ضغوط كريم الدالي، والانتقال مع ابنتها إلى المنزل الجديد الذي جلبه لهم بعد بيع منزلهم القديم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي بالقاهرة.

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موعد إعادة عرض مسلسل امبراطور ميم