تشهد أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30.. خطوبة نشوى مصطفى ومحمود حافظ والذي يعرض عبر شاشة قناة dmc دراما، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إمبراطورية ميم الحلقة 30.. خطوبة نشوى مصطفى ومحمود حافظ

يترقب الجمهور عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 30.. خطوبة نشوى مصطفى ومحمود حافظ حيث ضمت الحلقة، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل وعائلة مختار أبو المجد".

وتمت خطوبة مديحة "نشوى مصطفى" شقيقة مختار أبو المجد "خالد النبوي" على خال أبنائه محمود حافظ بموافقة الجدة “سناء” والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب.

كما طالب كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز” خلال أحداث الحلقة طليقته مي"حلا شيحا" بحضانه ابنتهم حبيبة، نظرًا لتواجده فيمنزل رجل غريب وهو مختار أبو المجد.

وقررت مي ترك منزل مختار أبو المجد، بسبب ضغوط كريم الدالي، والانتقال مع ابنتها إلى المنزل الجديد الذي جلبه لهم بعد بيع منزلهم القديم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا. فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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