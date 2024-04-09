الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. القبض على فاروق وياسين ورقية تحتضر

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يتابع الملايين من المواطنين مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة الذي يخوض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين، ويخرجه المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. القبض على فاروق وياسين ورقية تحتضر

 

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة بمشهد فلاش باك للحاج الرفاعي كبير عائلة الرفاعي ووالد “محمود وعبد الحميد وسيد” والذي أوضح اهم ان بيت الرفاعي تم بناؤه من اموال احداده وبسمعة اجداده الذين سعوا لبناء اللقب، وقدم لهم نصائح بأن يكونوا اقوياء ويتاجرون بالآثار ويحافظون على العائلة.

وولى ابنه الكبير محمود الرفاعي لقب كبير العائلة مما اثار غيرة شقيقيه سيد وعبد الحميد، والذين نظروا له بملامح سيطرت عليها الصدمة.

 

 

في الوقت الحاضر، بدأت الحلقة بمشهد قتل فاروق لرقية بعدما كشف مخططها لقتله ونقل ممتلكاته لابنه منها عن طريق التوريث، واصيبت رقية بإصابة بالغة ووضعت في العناية المركز بحالة خطرة، وتبدوا انها تحتضر وطلبت مقابلة يحيي الذي يحتفظ بابنها سيد.

 

وتلقى يحيي مكالمة من صديقه الضابط يخبره بأن شقيقته رقية في حالة خطرة، بينما تم القبض على ياسين وفاروق وهما الآن في قسم الشرطة وسرعان ما ذهب يحيي لقسم الشرطة ليجد شقيقه ياسين منهار من البكاء بسبب شقيقته.

 

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة الحلقة الأخيرة

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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موعد عرض مسلسل المعلم 

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