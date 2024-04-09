بدأ منذ قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل سر المسجد.. والتي شهدت بالسيطرة على غلباوي بالقبض علي المهندس أيمن واسيف واصدقائه والشيخ صلاح في منزلة داخل ليزر لا يستطيع التحرك داخلة، حتى يخبرهم مكان الرموز المفقودة.

مسلسل سر المسجد.. غلباوي يتمكن في السيطرة علي سيف وميمو

شهدت الحلقة 30 من مسلسل سر المسجد حوار بين المهندس أيمن وغلباوي، ولكن غلباوي في البدية استطاع السيطرة على أيمن وأصدقاءه من خلال السيطرة على حركتهم من خلال قفص الليزار

ولكن استطاعت حبيبة السيطرة على اللبزار، وتخليص ابيها وسيف وأصدقائة، من خلال السيطرة علي برمجة جهاز غلباوي، واستطاع أخذ الرمز المتبقي.

ولكن وانتهت أحداث الحلقة 30 بتمكين غلباوي من السيطرة علي ياسين وميمو فقط في تطبيق جديد.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 30

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

اقرأ المزيد

مسلسل سر المسجد يطالب الأطفال بالقراءة