ينتظر العديد من المتابعي الدراما الرمضانية تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في هذا السياق ترصد الدستور تفاصيل الحلقة ٢٩ ومواعيد الحلقة ٣٠ خلال التقرير التالي.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

جاءت تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج حل نهائي لريهام حجاج مع أبيها خالد الصاوي كما تشهد الحلقة تفاصيل تورط خالد الصاوي في حادثة القتل.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، تفاجأ صدفة بزيارد طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل، أحداثا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثلاثون



ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة



كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة



صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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مواعيد عرض مسلسل صدفة