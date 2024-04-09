الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة الرابعة عشر وقبل الأخيرة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت حلقة أمس وهى الحلقة الرابعة عشر و قبل الأخيرة  من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب العديد من الأحداث والتطورات ممهدة لحلقة اليوم وهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة منه، لذا يبحث الكثيرون عن موعد إعادة عرض حلقة أمس وهي الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة.

مسلسل مليحة موعد إعادة عرض الحلقة الرابعة عشر 

واليوم يعاد عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا،  كما تكون الإعادة على قناة CBC في تمام الساعة 9:45 صباحاً.

وعلى قناة الحياة تعاد الحلقة الرابعة عشر في تمام الساعة 5:15 صباحاً أما الإعادة الثانية 8:15 صباحا.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة تلقي الشيخ سالم عزاء ابنه خالد الذي ذبحه الإرهابيين أمام عينيه، وذلك بعد أن تمكن الضابط أدهم من تحريره ومعه مليحة وجدتها والطبيب هشام من يد هذه العناصر الإرهابية التي قتلت ابنه.

مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

مسلسل مليحة الحلقة 14.. أدهم يسلم مليحة وجدتها للشيخ سالم ولن ينسى البنت الفلسطينية "الجدعة"

وكان أول المعزيين في وفاة ابن الشيخ سالم هو الضابط أدهم، وأخذ الشيخ يشكره على مواقفه معه، يتأسف له أنه فقد واحدًا من أعز أصدقاؤه وزملائه وهو الضابط مدحت أثناء عملية إنقاذهم له، ليرد عليه أدهم قائلًا أن الضابط مدحت قد تمنى الشهادة كثيرًا حتى نالها ثم دعا الله أن يلحقه به ويجعله ينال المصير ذاته.

كذلك ذهب أدهم خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر إلى مليحة وجدتها، وقال لهم أنه بذلك قد تحققت وصية جدّ مليحة له، وهي تسليمهم للشيخ سالم والاطمئنان عليهم حتى يساعدهم في الوصول إلى المعبر، وبالتالي دخولهم إلى أرضهم فلسطين، موضحًا لهم أنهم الأن أصبحوا آمنين ويستطيعون التحرك مع الشيخ سالم لكي يصلوا إلى أرض فلسطين.

و تابع أدهم في حديثه لهم أنها قد تكون المرة الأخيرة التي يراهم فيها ولكنه لم ينساهم وتابع موجهًا حديثه إلى مليحة قائلًا أنه لن يستطيع أن ينسى الفتاة، الفلسطينية الجدعة التي تبرعت له بدمها.

كما ردت عليه مليحة قائلة أنها كانت تخشى ألا تراه مرة أخرى، ولكن اشاء القدر أن تراه ثانية لتشكره على ما فعله معها ومع جدتها وجدها من قبل قائلة له " أنقذت حياتي مرتين" وتقصد المرة الأولى في السلوم عندما خلصها هي وجدها من القنبلة التي وضعها أحد الإرهابيين في المركبة التي كانوا فيها، والمرة الثانية هذه المرة عندما خطفوها الإرهابيون.

على الطيب: "وافقت بدون تفكير على مسلسل مليحة"

مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

مسلسل مليحة الحلقة 14.. أدهم يسلم مليحة وجدتها للشيخ سالم ولن ينسى البنت الفلسطينية "الجدعة"

مسلسل مليحة.. ملخص أحداث الحلقة 13

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.  

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