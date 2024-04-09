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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 29

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اليوم إعاده الحلقة الـ 29 من مسلسل محارب لـ حسن الرداد والتي كسبت محور اهتمام الملايين من الجمهور حاليا، وذلك مع تصاعد الأحداث حيث توصل محارب للجاني في توريطه في كل القضايا المنسوبة اليه

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 29

جاء موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 26 في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 29

ليتتبع محارب خطة العثور على قاتل رجل الاعمال العزازي ومحامية والغفير حارس الارض واتهامه بالباطل بقتلهما

ليصطدم محارب بالجاني ليجده عنتر خطيب طليقته بأنه هو القاتل بإتفاق مع المحامي حسام الجيوشي، ويفوز عنتر بزواجه من ناهد السباعي.

لتكشف خطتهما بمسمع من قوات الامن ويعترف عنتر بقتلهم جميعا لتحقيق مصلحته الشخصية وليحصل الجيوشي على كارت رابح بالحصول على اموال من ميراث العزازي.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 30 والاخيرة

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب الحلقة 29.. حسام الجيوشى يطلب الشرطة لجيهان زوجة العزازى

مسلسل محارب الحلقة 29.. الكشف عن قاتل العزازى ووصفى المحامى

مسلسل محارب الحلقة 29.. بعد خطف شقيقته.. محارب يواجه النمرود وجهًا لوجه

مسلسل محارب الحلقة 29.. حسام الجيوشى يواجه جيهان زوجة العزازى

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 29.. حسام الجيوشى يطلب الشرطة لجيهان زوجة العزازى

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