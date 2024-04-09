الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 29.. حسام الجيوشى يواجه جيهان زوجة العزازي

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تتصاعد أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد فى الحلقة 29؛ وذلك بعد مواجهة حسام الجيوشى المحامي الذى يؤدى دوره الفنان أحمد زاهر لجيهان زوجة العزازي التي تؤدى دورها الفنان نيرمين الفقي، وذلك بعد كشف اتفاقها مع مساعده للإنقلاب عليه وتوكيله باعمال المجموعة.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 29

على جانب آخر، استعان عزيز محارب "حسن الرداد" بأبناء عمه من الصعيد لدعمه ومساعدته لمواجهة النمرود بعد علمه بخطف شقيقته.

في الوقت نفسه، يكثف رجال وزارة الداخلية البحث في قضية عزيز محارب، خاصة بعد تقديم "الجيوشي" شكوى لإدارة التفتيش ضد الضابط المخول ببحث القضية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب الحلقة 29.. خطف شقيقة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 29.. الرداد يكشف قاتل العزازي ومحاميه

قصة مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسل محارب ملخص الحلقة 28.. بداية خطة الفنان حسن الرداد للانتقام

بعد التعاون معًا فى "محارب".. ناهد السباعى: حسن الرداد فنان يتمتع بروح رائعة.

أبطال مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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