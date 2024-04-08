مسلسل محارب الحلقة 29.. الرداد يكشف قاتل العزازي ومحاميه

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل محارب حيث توصل الفنان حسن الرداد لقاتل رجل الأعمال العزازي ومحاميه.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 29

ليتتبع محارب خطة العثور على قاتل رجل الأعمال العزازي ومحامية والغفير حارس الأرض واتهامه بالباطل بقتلهما.

ليصطدم محارب بالجاني ليجده عنتر خطيب طليقته بأنه هو القاتل بإتفاق مع المحامي حسام الجيوشي، ويفوز عنتر بزواجه من ناهد السباعي.

لتكشف خطتهما بمسمع من قوات الامن ويعترف عنتر بقتلهم جميعا لتحقيق مصلحته الشخصية وليحصل الجيوشي على كارت رابح بالحصول على اموال من ميراث العزازي.

لتنجح خطة محارب في الوصول لدليل براءته في جرائم القتل المنسوبة له وأيضا الانتقام لوفاه والدته وشقيقه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.