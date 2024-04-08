مسلسل محارب ملخص الحلقة 28.. بداية خطة الفنان حسن الرداد للانتقام

تتصاعد أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد بعدما تمسك بأول خيوط إثبات براءته خلال أحداث الحلقة 28 من المسلسل الدرامي.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 28

بدأ الفنان حسن الرداد "محارب" في خطته للانتقام من عائلة العزازي والمحامي حسام الجيوشي لإثبات براءته.

ووصل لأيدي محارب مستندات مهمة من البلوجر راندا صديقة ابن العزازي ويخطط لاستغلالها للضغط على الجيوشي ولتكون الكارت الرابح بين يديه للحصول على دليل براءته.

وطبع محارب المستندات ل ٣ نسخ لإرسالها إلى عناوين محددة للاستفادة منها ليفوز بحقه المهدور منذ حادث قتل والدته.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.