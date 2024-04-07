الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 28.. ماهي خطة حسن الرداد للانتقام من زاهر؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

بدأ الفنان حسن الرداد "محارب" في الحرب على الفنان أحمد زاهر "المحامي حسام الجيوشي"، للانتقام منه واستمرار الضغط عليه للحصول على دليل براءته.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 28

لتصل لأيدي محارب مستندات هامة من البلوجر راندا صديقة ابن العزازي، ويخطط لاستغلالها للضغط على الجيوشي ولتكون الكارت الرابح بين يديه للحصول على دليل براءته.

وطبع محارب المستندات لـ٣ نسخ لإرسالها إلى عناوين محدده للاستفاده منها ليفوز بحقه المهدور منذ حادث قتل والدته.

حيث سعت راندا صديقة نجل رجل الأعمال العزازي ايضا الاتفاق مع محامي محارب بإيصال له مستندات تحمل فضيحة زوجته للانتقام من المحامس حسام الجيوشي.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 28

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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