مسلسل محارب الحلقة 29.. خطف شقيقة الفنان حسن الرداد

تتصاعد أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد بعد مواجهة محارب وخطف شقيقته خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل الدرامي.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 29

لتتصاعد أحداث مسلسل درامي بعد خطف شقيقة محارب ومواجهة محارب مع النمرود بعدما استعان برجال المطاريد من الصعيد لدعمه ومساعدته لمعرفة موقعها وإنقاذ ابن عمومته.

وتبدأ الحلقة بمواجهة شديدة بينهما لينجح محارب في اعتراف النمرود بمن قتل العزازي وتسبب في خطف شقيقته ومن الجاني في قضية قتل والدته.

لينفذ الفنان حسن الرداد "محارب" خطته في الانتقام من عائلة العزازي والمحامي حسام الجيوشي لإثبات براءته.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.