مسلسل محارب الحلقة 29.. بعد خطف شقيقته.. محارب يواجه النمرود وجها لوجه

تتصاعد أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد فى الحلقة 29؛ وذلك بعد مواجهة محارب وخطف شقيقته من النمرود أحد رجال حسام الجيوشي المحامي الذى يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر؛ وذلم خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل الدرامي.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 29

واستعان عزيز محارب "حسن الرداد" بأبناء عمه من الصعيد لدعمه ومساعدته لمواجهة النمرود بعد علمه بخطف شقيقته.

في الوقت نفسه، يكثف رجال وزارة الداخلية البحث في قضية عزيز محارب، خاصة بعد تقديم "الجيوشي" شكوى لإدارة التفتيش ضد الضابط المخول ببحث القضية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.