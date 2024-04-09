الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 15.. قناة "القاهرة الإخبارية" ودورها في تغطية حرب غزة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

أظهر مسلسل مليحة الحلقة 15.. قناة "القاهرة الإخبارية" ودورها في تغطية حرب غزة وذلك أثناء تغطيتها للحرب الأخيرة الدائرة بين الإحتلال الإسرائيلي وقطاع عزة.

 

مسلسل مليحة الحلقة 15.. قناة "القاهرة الإخبارية" ودورها في تغطية حرب غزة 

مسلسل مليحة الحلقة 15.. قناة "القاهرة الإخبارية" ودورها في تغطية حرب غزة  أثناء متابعة أسرة الضابط أدهم لأخبار غزة وخلالها نقل مذيعي الأحداث الدائرة في القطاع من حرب لا إنسانية يشهدها القطاع على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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وهو الأمر الذي يحاكي الواقع بالفعل حيث لعبت قناة القاهرة الإخبارية ومازالت دورًا بارزًا في تغطية الحرب المأسوية التي شهدها ومازال قطاع غزة على يد المحتل الإسرائيلي، والذي خلفت ومازالت آلاف من الضحايا الأبرياء أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل مليحة توصية جدّة مليحة قبل أن تخرج الأخيرة إلى عملها بإحدى المستشفيات في غزة بأن تحرص على نفسها وحياتها قائلة لها "المرة دي غير".

تذهب مليحة إلى المستشفى وتفاجئ بالإصابات  وبأعداد الضحايا التي وصلت إلى المستشفى كما  توفي أحد أبناء زميلاتها أمام عينيها.

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سارعت مليحة إلى مقر منزلهما لتجد أنه قد تم تدميره بالكامل بفعل ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأخذت تبحث عن جدتها والطفلة مليحة قريبتها حتى عثرت على جدتها أسفل الأنقاض، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لتوصيها الجدة الا تتخلى عن قضيتها الفلسطينية، لا هي ولا أبنائها في المستقبل ولا أحفادها، كذلك سألت الجدة الطفلة مليحة عدة مرات عن هويتها تأكيدها وتثبيتًا عليها لتؤكد الطفلة "فلسطينية.. فلسطينية.. فلسطينية ".

أبطال مسلسل مليحة 

 

مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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ملخص مسلسل مليحة الحلقة 14

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