مسلسل جودر الحلقة الأخيرة محور اهتمام الملايين من عشاق مسلسل ألف ليلة وليلة حيث عالم الخيال وكتب الحواديت والتي يفضلها الملايين من الجمهور خلال شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. جوهرة تقرب من جودر وتسحر له

شهد مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. إصرار جوهرة على التقرب من جودر حيث قامت بسحره لإغلاق كل أبواب وشبابيك القصر وتدخل لجودر ليقع في شباكها ولكن ظهور داهش ينقذ جودر من شباك جوهرة.

مسلسلات رمضان.. قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

مسلسلات رمضان.. ابطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:-

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا.



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