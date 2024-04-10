ملاهى أبى العباس.. بهجة للأطفال والكبار بـ10 جنيهات

مقصد أساسي لأهالي الإسكندرية وزوارها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك اصطحاب الأطفال لقضاء أسعد الأوقات بصحبة العائلات والأطفال.

ملاهٍ بسيطة ولكنها ذات فرحة كبيرة تبهج الكبار والأطفال وتكون مناسبة جيدة لادخار الذكريات من البهجة والتقاط الصور التذكارية.

لتقتنص من البهجة والفرحة الكثير وبمقابل يبدأ من 10 جنيهات لمختلف الألعاب البسيطة التي تنعش بداخلك ذكريات الطفولة.

مواطنون: بهجة بسيطة تحتاج إلى تطوير

يقول جمال نصر، أحد المواطنين من محافظة البحيرة، أنه بالتوقيت يفصل بين المدينتين ما يقرب الـ60 دقيقة، لذلك فهو اعتاد اصطحاب أسرته الصغيرة بسيارته لأداء صلاة العيد في ساحة مسجد أبي العباس، ثم مشاركتهم الفرحة على كورنيش الإسكندرية وشراء الهدايا ثم التوجه لملاهي أبي العباس لإسعاد أطفاله.

واصل إبراهيم سالم، أحد المواطنين، أن هذا المكان المبهج يحتفظ من الذكريات منذ طفولته واليوم يصطحب إخوته الأصغر في ذاته لمشاركتهم الفرحة، مكملا أن الألعاب هنا بسيطة من الحديد وتبدأ من 10 جنيهات وهي مناسبة للأسر البسيطة.

وأكملت رضا رجب، إحدى المواطنات، أن منطقة الملاهي لكونها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين إلا أنها في أمس الحاجة للتطوير ليزيد الإقبال عليها والترويج الأنسب لها، خاصة أنها معلم أساسي من معالم منطقة بحري.

جانب من الاحتفالات بعيد الفطر