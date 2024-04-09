ينتظر الملايين من المشاهدين مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. والذي يتصدر قائمة البحث ويتنافس على تصدر التريند خلال شهر رمضان المبارك 2024 وذلك بسبب أحداثه الشيقة والممتعة التي تجذب الجمهور.

مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. لحظة انتقام بين حسن الرداد وأحمد زاهر

شهد مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. لحظة انتقام بين حسن الرداد وأحمد زاهر حيث جاءت المواجهة المنتظرة بين الفنان حسن الرداد "محارب" والفنان أحمد زاهر "المحامي حسام الجيوشي" بعد تشابك الأحداث.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 30 والأخيرة

ليواجهه محارب الجيوشي بأعماله غير القانونية منها التسبب في هروبه بتلفيق له عدد من جرائم القتل غير الصفقات غير القانونية مواجهه له بالمستندات.

ليوصل محارب رسالتها الانتقامية "انا مليش كبير ولا ليا آخر ومبقبلش العوض" بعد كل ما حدث له بعد مقتل والدته وانتحار شقيقة وهروبه طوال أحداث المسلسل الدرامي.

ليحاول الجيوشي كسب الاتفاق معه بإعطائه أموال طائلة من أجل الوصول لحل ودي بينهما ولكن رفض محارب بمواجهته بتسجيل الصاوي وإعطاءه رشوة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه مقابل اتهام محارب بمقتل والده حارس الأرض.





قصة مسلسل محارب

وعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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