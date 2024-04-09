الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

فنان فلسطيني لـ الدستور: مسلسل مليحة عاد بالدراما المصرية للطريق المؤدي لفلسطين

مشهد من مسلسل مليحة
مشهد من مسلسل مليحة

أثار مسلسل مليحة الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك ضمن دراما الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية، ردود فعل موسعة في الداخل الفسطيني بمختلف أطيافه.

وفي هذا السياق، قال الفنان الفلسطيني حسام أبو عيش، إن الدراما المصرية بالتعاون مع فنانين عرب استطاعت العودة بالدراما المصرية إلى الطريق الصحيح الذي يؤدي إلي فلسطين، وذلك على صعيد المضمون والدور الرائع الذي يلعبه دائما الجيش المصري الذي هو دائما يقف إلي جانب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

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موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة الرابعة عشر وقبل الأخيرة

وأضاف أبو عيش في تصريحات لـ"الدستور"، أنه على صعيد الأداء الحقيقة الفنانون أبدعوا مثل ميرفت أمين وأنور خليل وباقي الزملاء، متابعا الخط الدرامي كان رائع الشخصيات كلها تتطور حتى نهاية المسلسل. 

وأعرب أبو عيش عن أمله في أن تتحقق النهاية الرائعة الجميلة لمسلسل مليحة، على ارض الواقع بالنصر المحقق والقريب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

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مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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