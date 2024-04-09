الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث تشهد أحداثا كثيرة كشفت الدعم المصري المستمر للأشقاء الفلسطينيين علي المستوي الشعبي والسياسي.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة

شهدت مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة حيث قدمت الفتاة الفلسطينية مليحة، الشكر للمقدم أدهم بسبب إنقاذها والشيخ سالم من الجماعة الإرهابية، كونها المرة الثانية التي ينقذها فيها من الموت.

كما وجهت مليحة خلال الحلقة الأخيرة، الشكر للشيخ سالم على استضافتها ومساعدتها مع جدتها ألطاف، والذي أصر على مواصلة رحلته معه حتى بعد استشهاد ابنه على يد الجماعة الإرهابية، وإيصال مليحة وألطاف إلى المعبر ليعودوا إلى وطنهم فلسطين.

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موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة الرابعة عشر وقبل الأخيرة

الحلقة الأخيرة من مسلسل مليحة

 

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مليحة، جلسة شكر وتقدير من قبل الجد سامي مغاوري للضابط أدهم وتقديم العزاء له في استشهاد صديقه على يد الجماعات الإرهابية.

كما نجحت مليحة في العودة لديارها مرة أخري وتنفيذ وصية جدها، لتعود مع جدتها بعد فقدان والدها ووالدتها وجدها خال رحلتها من ليبيا إلي مصر وصولا لقطاع غزة.

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قصة مسلسل مليحة

 

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

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مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين. 

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