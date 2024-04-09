مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. من الكلمات الدلالية الأكثر بحثا حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وذلك عقب زواج الفنان حسن الرداد للمرة الثانية

مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. زواج الفنان حسن الرداد للمرة الثانية

مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. والتي انتهت بفرحة كبيرة بزواج حسن الرداد للمرة الثانية بعد صراع طويل خلال المسلسل الدرامي.



مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 30 والاخيرة

فبعد إثبات براءته انتهت حلقات المسلسل بفرح الفنان حسن الرداد على الفنانة ناهد السباعي بعد طلاقهما ليعلقوا "ملناش غير بعض واللي حصل غلطة".

وشهد الفرح احتفال كبير بأغنية من أداء الفنان محمود الليثي وعمر كمال وبحضور أهالي الحارة وعائلة محارب من الصعيد.



لتكون خير ختام بعد انتهاء الصراعات التي دارت طوال المسلسل الدرامي وإثبات براءة محارب بحكم قضائي من التهم المنسوبة له وشفاء ناهد السباعي من العمل السفلي الذي دمر صحتها النفسية.

قصة مسلسل محارب

وعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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