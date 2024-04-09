يتصدر مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة الأخيرة القائمة البحثية وذلك لكونه من مسلسلات الانميشن التي تخاطب الاطفال من سن 4 إلى 14 سنة وتحرص على غرس القيم المبادئ.

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة الأخيرة.. "الكشف عن ناشري العشوائية"

جاء مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة الأخيرة.. "بعنوان "أغاني عشوائية"، بمشهد الطالبة زهرة التي خسرت بالمسرحية، حيث كانت حزينة بسبب اختيار المنافسة لها التي تتمتع بشهرة كبيرة ولذلك تم اختيارها.

وقرر نور أن يقوم بعمل اغنية شعبية ويعرضها حتى يستطيع الوصول لصانع التريند، وظهرت زهرة تبلغ الفريق بنجاحها بالقبول في المسرحية، ثم نجح نور في الوصول لصانع التريند، حيث قام بالاتصال به.

وتواصل صانع التريند مع المصور حتى يصل لنور، لينشر عن طريقه العشوائية، حيث يهدف صانع للتريند والعشوائية والتفاهة، وذلك بهدف نشر السلبية وسط الشعب المصري، والتركيز على القبح فقط.

استطاع نور الوصول لصانع التريند وقاموا بتسليمه للعدالة، ويتم محاكمته، وبعد 30 حلقة قدمها نور وفريقه استطاع أن يفيد الكثير بالمعلومات المهمة وآخرها الفن الهادف.



الحلقة الأخيرة من مسلسل نور والكوكب السعيد

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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