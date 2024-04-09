مسلسل سر المسجد الحلقة 30 محور اهتمام الملايين من عشاق مسلسل رمضان 2024 خاصة وأنه عمل فني يخاطب الأطفال من سن 4 إلى 14 سنة وتعليمهم قيم الدين الاسلامي الحنيف.

مسلسل سر المسجد الحلقة 30.. سيف وأصدقائه يخططان للقبض على الباري

شهد مسلسل سر المسجد الحلقة 30.. سيف وأصدقائه يخططان للقبض على الباري حيث بدأ بحوار دار بين الفيروس غلباوي وحبيبة، وكتشفت حبيبة من خلال اختراقها الي برنامج الفيروس غلباوي حيث كان يخطط للسيطرة علي اخيها سوف

ولكن استطاعت حبيبة التواصل مع سيف حتى تخبره بما يخطط له غلباوي.

ولكن سيف طمئن أخته حبيبة وإخبارها أنه يحضر خطة مع أبيه المهندس أيمن والشيخ صلاح وأصدقائه شروق وياسين للوقوع بغلباوي، قبل الوقوع بهم.

وبدأ الخطة من خلال موافقة الروموت فلتة بمساعدة سيف واصدقائه وذهب مع العم راشد الي الفيروس غلباوي لكي يقنعه أن العم راشد يعمل معه حتى يستطيع الوقوع بغلباوي.

وبالفعل دخل كلا من فلتة والعم راشد الي منزل غلباوي، ومحاولة للسيطرة عليه.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 30

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية.

يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل جودر للفنان ياسر جلال