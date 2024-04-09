تتصاعد حدة البحث عن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة والتي شهدت أحداث شيقة ومثيرة غير متوقعة بين أفراد العائلة، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. موت رقية واعتراف فاروق بقتل عمه ونسمة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. باعتراف فاروق أمام الشرطة بقتل عمه عبد الحميد والخادمة نسمة، بالإضافة إلى قتله لعمه محمود الرفاعي ليبرأ ابن عمه ياسين، مما آثار صدمة الأخيرة بعد هذه الأحداث.

في مشهد مختلف ظهرت جمالات في حالة انهيار شديد على وفاة اختها رقية التي توفت إثر إصابتها بطلق ناري من قبل فاروق الذي قرر قتلها بعد اكتشاف مخططها لقتله.

وأعرب ياسين عن خوفه من فاروق بأن يتراجع عن اعترافه ويغير أقواله، ولكن ظهر فاروق ليؤكد له أنه لم يغير أقواله وسيستمر على موقفه، ووجد ابنه يبكي على يد جمالات فطلب ان يحمله وانهار بالبكاء عند حمله.

وطلب فاروق من ياسين أن يحمي طفله من قسوة الحياة، وأن يربيه على مبادئه ويبعده عن طريق تجارة الآثار، وظهرت داليا طليقته لتعرب عن حبها له وتؤكد له انها سامحته عن ما فعله بها.

ونطق الحكم بالإعدام لفاروق وبراءة ياسين مما تسبب في سيطرة حالة من السعادة والبهجة بعائلة ياسين وتحديدا سامية التي ذهبت مسرعة لتهنيء ياسين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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