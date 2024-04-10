ركوب الخيل.. نزهة وفرحة بأبسط الأسعار في المرسي أبو العباس

نزهة اساسية من المظاهر البسيطة للاحتفال بعيد الفطر المبارك ركوب الخيل بمحيط ساحة المرسي أبو العباس.

"يالا مين هيلعب مع رهوان" لينادي أصحاب الخيول على زبائنهم من الأطفال لإسعادهم بمقابل مادي يناسب الأسر المتوسطة.



لتستطيع ب20 جنيها إسعاد الصغار والكبار بجولة سياحية بخيول أبي العباس والتنزه في محيط المنطقة كمشهد من مشاهد الاحتفال بالعيد.

حيث تعد ساخة مسجد أبي العباس مقصد أساسي لأهالي الإسكندرية وزوارها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك لاصطحاب الأطفال لقضاء أسعد الأوقات بصحبة العائلات والأطفال، لتنوع مشاهد الاحتفال فيها بين الكورنيش والملاهي وركوب الخيل والفالوكات في البحر.

واستعدت محافظة الاسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

واستعد مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير العربات اللازمة على طول الكورنيش وذلك للحفاظ على سلامة المصطافين.

وتوجه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.



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