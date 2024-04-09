مسلسل محارب الحلقة 30.. الحكم بالإعدام على أحمد زاهر والمشدد لنرمين الفقي

مسلسل محارب الحلقة 30.. محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث شهدت الحلقة الأخيرة الحكم النهائي في الجرائم المرتكبة في حق الفنان حسن الرداد "محارب"

مسلسل محارب الحلقة 30.. الحكم بالإعدام على أحمد زاهر والمشدد لنيرمين الفقي

شهد مسلسل محارب الحلقة 30.. جلسة المحكمة الحكم القضائي النهائي ضد المحامي حسام الجيوشي وعنتر بالإعدام شنقا عقوبة ضد جرائم القتل المرتكبة في قتل رجل الأعمال العزازي ومحاميه.

وشمل الحكم القضائي بالسجن المشدد والغرامة المالية ضد جيهان زوجة العزازي عقوبة لجرائم الصفقات المالية غير القانونية وقتل نجلها بعد مشاده كلامية قاسية كشفت فيها كل المعاملات المالية والسرقات غير القانونية.

لتنجح خطة محارب في كشف الجرائم المرتكبة من المحامي حسام الجيوشي وجيهان زوجة العزازي وعنتر خطيب طليقته في اتهامه بالباطل في كل الجرائم المنسوبة له.



قصة مسلسل محارب

وعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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