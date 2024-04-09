الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة الاخيرة.. مقتل نجل ماجد المصري بسبب كشف خيانة والدته

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة الاخيرة.. محور تساؤل الملايين من عشاق الدراما الرمضانية لمعرفة نهاية الأحداث التي تشهد تطورات مثيرة منذ عرض أولي حلقاته خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل محارب الحلقة الاخيرة.. مقتل نجل ماجد المصري بسبب كشف خيانة والدته

 

شهد مسلسل محارب الحلقة الاخيرة.. كشف رامي نجل رجل الأعمال العزازي خيانة والدته بسبب الورق المسرب الذي أرسله محارب له ليعرف المراسلات بينها وبين محامي زوجها حسام الجيوشي وإتمام الصفقات المالية غير الشرعية.

ليشتد النقاش بينه وبين والدته لتصرخ جيجي "الفنانة نيرمين الفقي" لتوضح له بأن كل هذا تم من أجله وحاولت تكوين ثروة مالية لحمايته.

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ولكن لن ينتهي النقاش المحتد لتزج به مرتطما في الحائط الخلفي ويلقى أرضا، لينتهي المشهد بقتل زوجة العزازي لنجلها صارخا "اصحى يا رامي انا مليش غيرك متسبنيش"

 

قصة مسلسل محارب

وعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

 

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