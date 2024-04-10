التحالف الوطني بالإسكندرية يُدخل البهجة على قلوب المواطنين “هدايا ومبادرات”

شهدت مدينة الإسكندرية أجواءً إيمانية مفعمة بالبهجة والفرحة في عيد الفطر المبارك، حيث حرص التحالف الوطني على إدخال البهجة على قلوب الأطفال، حيث تم توزيع الهدايا والحلويات عليهم، مما رسم البسمة على وجوههم وأضفى على العيد أجواءً مميزة.

أكد النائب ايهاب زكريا منسق عام التحالف بالإسكندرية على جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان المبارك، حيث واصل تقديم خدماته للمواطنين على مدار الشهر، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات مختلفة في المحافظة.

وأفاد منسق التحالف الوطني أنه من أبرز مبادرات التحالف خلال رمضان، إقامة مائدة رحمن طوال الشهر لتقديم وجبات إفطار مجانية للمحتاجين، حيث وصل عدد الوجبات إلى 4 آلاف وجبة يوميًا، تنظيم أمسيات رمضانية وفعاليات جماعية، والاحتفال بيوم اليتيم وزيارة مرضى السرطان، توزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية على آلاف الأسر.

وأكد النائب زكريا على التزام التحالف الوطني بالاستمرار في خدمة المجتمع وجذب

الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية. كما شدد على أهمية توظيف الأعمال الخدمية والخيرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وواصل ان مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية قيم التكافل والتضامن التي تميز المجتمع المصري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تهدف هذه المبادرات إلى مساعدة المحتاجين ونشر البهجة على قلوبهم، مما يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

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