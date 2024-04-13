ضمن احتفالات العيد.. "قصور الثقافة" تفتتح العرض المسرحى "أيكادولى" بالشرقية

شهد مسرح قصر ثقافة فاقوس بالشرقية انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "أيكادولي"، ضمن فعاليات البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالًا بعيد الفطر في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن أسطورة "أسياد النهر" ويناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الجهل والخرافات، وبعض العادات والتقاليد الرجعية كحرمان الفتيات من التعليم وغيرها.

وتدور الأحداث في إطار غنائي درامي بقرية من قرى صعيد مصر، حول انتشار وباء عجز الطب عن اكتشاف علاج له، الأمر الذي يدفع أهل القرية للانسياق وراء نصيحة "دجال" يعيش بقرية مجاورة، وبمرور الوقت يكتشف أهل القرية مؤامرة الدجال سبب انتشار الوباء، فهو من كان يلقي لهم السموم يوميًا في ماء النهر الذي يشربون منه، فيقررون الانتقام منه بإلقائه حيًا في النهر.

"أيكادولي" بطولة فرقة فاقوس المسرحية، تأليف جمال عبدالناصر، ديكور وأزياء محمد حسن، دراماتورج وإخراج أحمد سعيد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية وينفذ بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر، ويستمر عرضه لمدة 5 ليالٍ بالمجان.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفرالشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

وتعرض 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

وتنظم الهيئة عددًا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات، بجانب البرنامج المعد خصيصًا لأبناء مناطق الإسكان البديل بالقاهرة تحت عنوان "فرحة العيد" ويتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي: المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، وروضة السيدة زينب.