2000 جنيه للإردب.. 25 موقعًا لاستلام القمح فى كفرالشيخ

أكد عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه في إطار استعداد محافظة كفرالشيخ لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2024م، فقد تمت معاينة مواقع الاستلام المختلفة، للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها للاستلام.

اختيار 25 موقعًا لاستلام القمح في كفرالشيخ

وأضاف الهابط أنه قد تم اختيار25 موقعًا للاستلام بها تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وقدر أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024م بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024 وتنظيمه وتداوله والتعامل عليه.

وجاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط ؛ كما جاء بالقرار أيضًا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين– الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة– الجهة المسوقة– جمعية القبانية– البورصة السلعية).

من جانبه، فقد أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة.

وكلف اللواء جمال نورالدين، المحاسب عبدالفتاح جابر وكيل وزارة التموين بالمتابعة والعرض بما يستجد، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسويق خلال أيام قليلة بعد بداية عملية الحصاد نظرًا لتأخر سقوط أمطار حتى وقت قريب.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام أسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكل نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص زراعة القمح.