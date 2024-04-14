الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد انقضاء عيد الفطر.. حملات نظافة مكثفة في شوارع كفر الشيخ

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنه قد تم إطلاق حملات نظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، وذلك بعد انقضاء عيد الفطر المبارك.

 

حملات نظافة مكثفة في شوارع كفر الشيخ

تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 130 طن قمامة، وكسح مياه الأمطار من أحياء وشوارع  وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق،  في حملات النظافة برفع 120 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  قلين، برفع 80 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 70 طن وإزالة التراكمات بكافة شوارع المدينة وقرى المركز.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برفع 65 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

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وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 45 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 80 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في أعمال النظافة العامة ورفع  60 طن، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، الإضافة الى رفع الإشغالات والتعديات امام المحلات بكافة أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

كما جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في حملات النظافة والاشغالات، حيث تم رفع 45 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وتابع  جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 70 طن  من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 65 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 60 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وازاله الاعلانات غير مرخصه والعمل علي توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 40 طن قمامة من شوارع المدينة.

مركز بيلا مركز قلين مركز دسوق حملات نظافة محافظة كفر الشيخ

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