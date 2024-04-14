الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

26 محضرًا تموينيًا للمخالفين بقلين وبلطيم في كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "3 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، 3 محاضر عدم نظافة"، ومحضر تصرف دقيق، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

حملات تموينية مكثفة في بلطيم

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت " محضرين عدم إعلان، 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات،  محضرين عدم نظافة"، ومحضر تصرف دقيق، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

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محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

مخابز قلين المحال التجارية مركز بلطيم مركز قلين حملات تموينية

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