الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تفاصيل

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة شعبتي (علمي وأدبي).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل موعد عقد الاختبارات واعلان الجداول:

ووفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، يتبقى على بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 58 يومًا. 

إجراء من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 فى هذا الموعد

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

تبدأ انطلاقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة  2024

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وفقًا للجداول التالية، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع، بإداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

txt

"التعليم": انتهاء لجنة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الشهر الجارى

وتنطلق اختبارات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

والأسبوع الذي يلية، يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

والأسبوع الذي يلية، يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة "جبر والهندسة الفراغية".

-وفى الأسبوع الأخير، يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل"، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية "استاتيكا"، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، تستعد وزارة التربية والتعليم، لأعلانها خلال الشهر الجاري، على موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن يتم إتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس ورقيًا.

يهمك أيضًا:

الصف الثالث الثانوي 2024 امتحانات الصف الثالث الثانوي التربية الوطنية امتحانات التربية الدينية امتحان الكيمياء اختبارات المواد الاساسية امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

إجازة منتصف العام 2024| موعد بداية الفصل الدراسي التاني لطلاب المدراس والجامعات

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي

غرف العمليات تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في إدارات دمياط

رئيس ووكيل "أزهرية الإسكندرية" يتفقدان امتحانات الابتدائية والإعدادية والتأهيلي في أولى أيامها

377 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تحميل نماذج امتحان الفيزياء أولي ثانوي الترم الأول 2024

اليوم.. ختام امتحانات النقل الثانوي الأزهري في مطروح

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لجميع المواد

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كتم نفسها بشال.. نهاية مأساوية لربة منزل في غرفة نومها بالبحيرة فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة