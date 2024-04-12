موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تفاصيل

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة شعبتي (علمي وأدبي).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل موعد عقد الاختبارات واعلان الجداول:

ووفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، يتبقى على بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 58 يومًا.

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

تبدأ انطلاقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وفقًا للجداول التالية، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع، بإداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

وتنطلق اختبارات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

والأسبوع الذي يلية، يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

والأسبوع الذي يلية، يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة "جبر والهندسة الفراغية".

-وفى الأسبوع الأخير، يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل"، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية "استاتيكا"، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، تستعد وزارة التربية والتعليم، لأعلانها خلال الشهر الجاري، على موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن يتم إتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس ورقيًا.

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