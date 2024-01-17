الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي

طلاب
طلاب

مع قرب موعد نهاية الفصل الدراسي الأول يحرص الطلاب وأولياء الأمور في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة معرفة موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، حيث أكّد المجلس الأعلى في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنَّ يكون موعد بداية الترم الثاني لعام 2024 كما هو محدد من خلال المجالس المختلفة في الفترة الماضية، ولا وجود تغيير أو تعديل بالخريطة الزمنية طبقا للضوابط والقواعد المعمول بها بهذا الشأن. 

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات 

ولافتًا إلى أنَّ الفصل الدراسي الأول في 2023-2024 سوف ينتهي يوم 4 يناير القادم عقب استمرار 14 أسبوعًا من الدراسة على أن ستبدأ امتحاناته في يوم 9 يناير 2024، وستنتهي اليوم الخميس 25 يناير 2024.

موعد نهاية إجازة الترم الأول 2024

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، أنَّ ستكون إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وسوف تنتهي الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن سوف تكون بداية الترم الثاني لعام 2024، وذلك يكون اعتبارًا من  يوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024، وستستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، وعلى أن ستنتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثانى سوف تجرى خلال شهر يونيو 2024، طبقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، منوها أنَّه لا تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية بالعام الجامعي الجاري وأن تكون الأمور منضبطة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 

  • يوم 25 يناير لعام 2024 سيكون اخر يوم امتحانات للترم الاول.
  • اجازة نصف العام سوف تبدأ في يوم السبت الذي يوافق 27 من يناير 2024
  • وسوف تنتهي اجازة نصف العام في يوم الخميس الذي يوافق الثامن من فبراير 2024
  • وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الذي يوافق العاشر من فبراير 2024، وكذلك أن الترم الثاني سينتهي في يوم الخميس الذي سيوافق السادس من شهر يونيو 2024.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة.. وموعد انتهاء امتحانات الترم الأول

وومن الجدير بالذكر أنه سيكون جميع الطلاب بدء من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 أجازة نصف العام الدراسي، ويسكون لذلك ايضا للطلبة والموظفين في المدارس والجامعات.

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