الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

لم يتبق الكثير على امتحانات  الصف الثالث الثانوي 2024 لذلك ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للاستعداد لها مع انطلاقها في يونيو القادم. 

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 22 يونيو 2024   

مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 

مادة اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024   

مادة الفيزياء 

مادة التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024  

مادة اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024 

مادة الكيمياء 

مادة الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024

مادة الجيولوجيا 

مادة الجبر والهندسة الفراغية 

مادة علم النفس والاجتماع

السبت 13 يوليو 2024

مادة  التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024 

مادة الأحياء 

مادة الاستاتيكا 

مادة الفلسفة والمنطق

السبت 20 يوليو 2024   

مادة الديناميكا

 

امتحانات الثانوية العامة 2024 

 

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اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 

يحصل طلاب الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو 2024، ويستأنف الطلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية مرة أخرى من السبت 22 يونيو 2024.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

وفق تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي يتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها،  كذلك  سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

يتم تصحيح أجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا.

ويتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

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