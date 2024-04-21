جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات
لم يتبق الكثير على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لذلك ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للاستعداد لها مع انطلاقها في يونيو القادم.
ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
السبت 22 يونيو 2024
مادة اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024
مادة اللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024
مادة الفيزياء
مادة التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024
مادة اللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليو 2024
مادة الكيمياء
مادة الجغرافيا
الأربعاء 10 يوليو 2024
مادة الجيولوجيا
مادة الجبر والهندسة الفراغية
مادة علم النفس والاجتماع
السبت 13 يوليو 2024
مادة التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024
مادة الأحياء
مادة الاستاتيكا
مادة الفلسفة والمنطق
السبت 20 يوليو 2024
مادة الديناميكا
اجازة عيد الأضحى المبارك 2024
يحصل طلاب الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو 2024، ويستأنف الطلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية مرة أخرى من السبت 22 يونيو 2024.
استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024
وفق تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي يتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، كذلك سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.
يتم تصحيح أجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا.
ويتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.
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