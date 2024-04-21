خبير تربوي يقدم إرشادات للطلاب لتنظيم الوقت أثناء انقطاع الكهرباء

بعد انتشار شكاوى أولياء الأمور لطلاب وطالبات المدارس على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عودة انقطاع الكهرباء عن المنازل، تخفيفًا للأحمال وتزامنًا مع الاستعداد لعقد اختبارات الترم الثاني 2024، المقرر انطلاقها في 8 مايو المقبل؛ خاصة في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المجهزة لعقد الامتحانات إلكترونيًّا على التابلت، وذلك في وقت سير الامتحان.

قدم الخبير التربوي، الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، إرشادات للطلاب لتنظيم الوقت أثناء فترات انقطاع الكهرباء.

وقال الدكتور تامر شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الكثير من الطلاب يعانون حاليًا من انقطاع الكهرباء بشكل يومي أثناء الاستذكار، مما قد يؤثر سلبيًا على قدراتهم في المذاكرة والمراجعة، وهذا يتطلب من الطالب محاولة التعامل مع تلك المشكلة من خلال عدة إجراءات تشمل:

1- تحديد الفترة التي ينقطع فيها الكهرباء في منزل الطالب يوميًا، على سبيل المثال من الساعة ١٢ إلى ٢، وضبط وإدارة وقته في ضوء تلك الفترة.

2- الاستيقاظ المبكر للطالب من النوم قبل انقطاع الكهرباء بأربع ساعات على الأقل لبدء المذاكرة.

3- يمكن للطالب الاتفاق مع زميله للمذاكرة خلال فترة انقطاع الكهرباء ما دامت لا تنقطع عنده في نفس الوقت، على أن يأتي زميله للمذاكرة عند الطالب في وقت انقطاع الكهرباء عنده.

4- في حال اعتماد الطالب على الإنترنت، يجب أن يقوم بتحميل كل ما يحتاجه من مواد وطباعتها على ورق حتى يستطيع استذكار دروسه في فترة الانقطاع.

5- استغلال الأماكن المضيئة في منزل الطالب أثناء فترات انقطاع الكهرباء مثل السطح أو الشرفة أو غرفة يدخلها الشمس.

6- تقليل تضييع الوقت من قبل الطالب في فترات ما قبل وما بعد انقطاع الكهرباء.

7- يمكن للطالب استخدام المواد التي قام بتحميلها على جهاز الموبايل أو التابلت أو اللابتوب أثناء فترات انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ما قام بطباعته.

8- محاولة ضبط مواعيد دروس الطالب الخارجية مع فترة انقطاع الكهرباء قدر الإمكان، أو على الأقل قيامه ببعض الأمور الخارجية المطلوبة منه أثناء تلك الفترة.

9- استغلال الفترة التي ينقطع فيها الكهرباء في النوم في حالة الفشل التام في استغلالها في التحصيل، لاستعادة نشاطه وتركيزه في ضوء استيقاظه مبكرًا.